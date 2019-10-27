‘Çıplak Vatandaşlar’dan striptiz şov

Cansel Elçin, Reha Özcan ve Alican Altun'un rol aldığı Çıplak Vatandaşlar seyirci ile buluştu. Oyuncuların striptiz yaptığı bölüm büyük beğeni topladı.

Ödüllü oyuncu Cansel Elçin, Mucize Doktor dizisinde de yer alan usta oyuncu Reha Özcan ve Alican Altun’un başrolünü paylaştığı yeni tiyatro oyunu ‘Çıplak Vatandaşlar', UNIQ Hall Sahnesi’nde perde açtı.

Simon Beaufoy'un yazdığı, Şükran Yücel'in Türkçeye çevirdiği, ‘Anadan Doğma' ismiyle daha önce vizyona giren komedi filmi ‘Full Monty'nin tiyatroya uyarlaması olan Çıplak Vatandaşlar’ı yöneten isim ise Laçin Ceylan’dı.



Uzun zaman sonra tiyatro sahnelerine dönen Suna Yıldızoğlu, Dilşad Çelebi, Erdal Uğurlu, Bedir Bedir gibi birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken oyunda, ekibin gösterinin sonunda yaptığı striptiz gösteri salonu dolduran izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

UNIQ Hall Sahnesi’nde gerçekleşecek bir sonraki randevunun tarihi ise 30 Ekim…



OYUNUN KONUSU

Özelleştirildiği için kapanan Sheffield çelik fabrikası çalışanları artık işsizdir. Yıllarını mesleklerine vermiş bu deneyimli işçiler, geçinemez hale gelirler. İçlerinden Gaz'ın aklına bir fikir gelir. Şehirdeki kadınların genç erkek striptizcilere gösterdiği büyük ilgi Gaz'ı ve diğer işsiz arkadaşlarını da yanına alarak striptiz dünyasına adım atmaya ve para kazanmaya iter.