CISAC, MESAM ve MSG’yi üyeliğe geri aldı

Uluslararası Söz Yazarları ve Besteciler Konfederasyonu (CISAC) bir buçuk yıl üyelikten attığı MESAM ve MSG'yi tekrar üyeliğe aldı. MESAM Genel Başkanı Recep Ergül, "Üyeliğe geri alınmamız tarihi başarıdır" dedi.

Hayati ARIGAN

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Son 10 yıldır MESAM ve MSG arasındaki uyuşmazlıklar ve Türkiye’de yeteri kadar telif toplanmaması nedeniyle CISAC iki kurumu bir buçuk yıl önce üyelikten ihraç etmişti.

MESAM’da yönetim değişikliği ardından MESAM VE MSG biraraya geldi. İki kurum telif toplama konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdi.

CISAC’ın takibinde olan iki kurum 11 ay süren görüşmelerin ardından MESAM ve MSG’yi üyeliğe geri aldı.

“TARİHİ BAŞARI”

Musuki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Genel Başkanı Recep Ergül, “CISAC bizi yakın takibe aldı. Çok önemli işler başardığımıza kanaat getirerek önce bir mektup gönderdiler. CISAC İcra ve Yönetim Kurulu, MESAM ile MSG’nin iyi niyetli olduğunu ve güzel işler çıkardığını belirtti. Ardından CISAC Genel Kurulu’nda tekrar üyeliğe geri alındık. Bu tarihi bir başarıdır. Üyelikten ihraç Avrupa’dan dışlanmamız anlamına geliyordu” dedi.