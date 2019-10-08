Cıva nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cıva mı, civa mı?

Cıva nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cıva mı, civa mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'cıva'dır. Cıva mı, civa mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘cıva’dır.

CIVA NE DEMEK:

1- Atom numarası 80, atom ağırlığı 200,5, yoğunluğu 13,59 olan, donma noktası -38,8 °C olduğundan, normal sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, gümüş renginde bir element (simgesi Hg).

2- Kümes hayvanları ve kuşların baş, kanat ve kuyruklarındaki renkli ince ve uzun tüyler.

3- Atılgan, gözüpek.

4- Tarlalara su dağıtan bekçi.

CIVA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin cıva mı, civa mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cıva şeklinde olmalıdır.

civa (Yanlış kullanım)

cıva (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kimya labaratuvarında cıva ile ilgili bir deney yapacaklar.”