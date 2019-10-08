Cıva nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cıva mı, civa mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘cıva’dır.
CIVA NE DEMEK:
1- Atom numarası 80, atom ağırlığı 200,5, yoğunluğu 13,59 olan, donma noktası -38,8 °C olduğundan, normal sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, gümüş renginde bir element (simgesi Hg).
2- Kümes hayvanları ve kuşların baş, kanat ve kuyruklarındaki renkli ince ve uzun tüyler.
3- Atılgan, gözüpek.
4- Tarlalara su dağıtan bekçi.
CIVA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin cıva mı, civa mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cıva şeklinde olmalıdır.
civa (Yanlış kullanım)
cıva (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kimya labaratuvarında cıva ile ilgili bir deney yapacaklar.”