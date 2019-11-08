Çiy nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çiy mi, çiğ mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çiy'dir.
ÇİY NE DEMEK: Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem, jale.
ÇİY NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin çiy mi, çiğ mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çiy şeklinde olmalıdır.
çiğ (Yanlış kullanım)
çiy (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yaz bitiyor yavaş yavaş; Geceleri çiy yağmaya başlamış artık.”