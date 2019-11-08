Çiy nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çiy mi, çiğ mi?

Çiy nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çiy mi, çiğ mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çiy’dir. Çiy mi, çiğ mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çiy'dir.

ÇİY NE DEMEK: Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem, jale.

ÇİY NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çiy mi, çiğ mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çiy şeklinde olmalıdır.

çiğ (Yanlış kullanım)

çiy (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yaz bitiyor yavaş yavaş; Geceleri çiy yağmaya başlamış artık.”