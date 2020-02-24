Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çizelge nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çizelge mi, cizelge mi?
Çizelge nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çizelge mi, cizelge mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çizelge’dir. Çizelge mi, cizelge mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 24 Şubat 2020 - 09:56

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çizelge'dir.

ÇİZELGE NE DEMEK:

1- Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel.

2- Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.

ÇİZELGE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çizelge mi, cizelge mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çizelge şeklinde olmalıdır.

cizelge (Yanlış kullanım)
çizelge (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Haftalık ders çizelgeleri panoya asıldı.”

İLGİLİ HABERZanaat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre zanaat mı, zenaat mı?
Son güncelleme: 09:57 - 24.02.2020
Etiketler