Çizelge nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çizelge mi, cizelge mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çizelge'dir.
ÇİZELGE NE DEMEK:
1- Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel.
2- Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.
ÇİZELGE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin çizelge mi, cizelge mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çizelge şeklinde olmalıdır.
cizelge (Yanlış kullanım)
çizelge (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Haftalık ders çizelgeleri panoya asıldı.”