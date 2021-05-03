Çizgi roman dünyasının efsane ismi John Paul Leon yaşamını yitirdi

DC Comics editörlerinden Chris Conroy John Paul Leon'un ölümünü duyurarak şunları yazdı: “Görünüşe göre haberler duyuldu. Dün gece, çizgi roman tarihinin en büyük ressamlarından biri olan, her sanatçının saygı duyduğu türden bir sanatçı olan John Paul Leon’u kaybettik.”

1 Mayıs'ta hayatını kaybeden sanatçının ölüm nedeni le ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Leon; Batman, X-Men ve Superman için yaptığı çalışmalarla ünlüydü. 1972’de New York’ta doğan John Paul Leon, henüz 16 yaşındayken illüstrasyon dünyasında çalışmaya başladı. Dragon and Dungeon'da siyah beyaz çalışmalar hazırladı.

New York School of Visual Arts'ta okuduktan sonra 1992'de RoboCop isimli mini dizi için çizmeye başladı.