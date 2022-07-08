“Yu-Gi-Oh!” isimli çizgi romanın yaratıcısı Kazuki Takahashi hayatını kaybetti

Hit manga çizgi roman serisi "Yu-Gi-Oh!"u yaratan Japon sanatçı Kazuki Takahashi denizde ölü bulundu.

Sozcu.com.tr

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Guardian’da yer alan habere göre, gerçek adı Kazuo olan 60 yaşındaki Kazuki Takahashi, çarşamba günü erken saatlerde Okinawa, Japonya’nın güney ada vilayetinde Nago yakınlarındaki denizde şnorkelli yüzme kıyafetleriyle bulundu ve bir gün sonra teşhis edildi.

Ölüm sebebi kesin olarak bilinemiyor ve yetkililer ölümünü araştırmaya devam ediyor.



Oyunların Kralı anlamına gelen “Yu-Gi-Oh!”, serileştirilmiş bir çizgi roman olarak çıkış yaptı ve 1996’dan 2004’e kadar devam etti. Manga, çeşitli oyunlar kullanarak çatışmaları çözen bir çocuğu konu alıyor.

Geleneksel Japon tarzında sanatsal kökleri olan bir çizgi roman veya grafik roman türü olan eser, diğer manga serilerinin yanı sıra video oyunları ve dünya çapında popüler olan bir kart takas oyununa yol açtı.

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