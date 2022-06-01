Claude Monet’nin ünlü tablosu için 30 milyon dolarlık rekor bekleyiş

Claude Monet'nin ünlü "Waterloo Köprüsü" tablosu açık artırmaya çıkıyor. Eserin, 30 milyon doların üzerinde bir fiyatla satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Yükselen güneşin parlak ışığında Thames’i betimleyen empresyonist eser, Vues du Londres (Londra Manzaraları) serisinin bir parçası olarak oluşturuldu.

Resim, Monet’nin Waterloo Köprüsü’nü resmettiği 41 eserden sadece biri ve bunlardan 26’sı şu anda Tokyo’daki Ulusal Batı Sanatı Müzesi de dahil olmak üzere kamu kurumlarının korumasında. Bu özel çalışma da Kunstmuseum Basel’den sonra satışa sunuluyor.

Christie’s Küresel Başkanı Jussi Pylkkänen, “Londra’nın Waterloo Köprüsü, dünyanın büyük müzelerinin duvarlarını süsleyen ünlü bir dizi tabloya yol açan ilham verici bir konu. Kunstmuseum Basel’e uzun vadeli ödünç verilmiş olan bu örnek, güneş doğarken muhteşem sabah ışığı efekti ile ayırt edici. Şiirsel bir başyapıt” dedi.

Sanatçının birkaç ay önce de New York’ta bir başka tablosu 75,9 milyon dolara satılmıştı.

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