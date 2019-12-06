‘Clouds’un gözü dünya listelerinde

MDT nam-ı diğer Mustafa Dağlar Tunç, son dönemde İngilizce müzik yapan Türk müzisyenler arasında öne çıkan isimlerden… Dünya kalitesinde İngilizce müzik çalışmaları yapmak için son 3 yıldır altyapı çalışmalarını sürdüren MDT yeni single'ı Clouds'u geçtiğimiz günlerde tüm dijital platformlarda yayınladı. Prince Slime ve Trillass Franky ile düet yapan MDT'nin Clouds parçasının söz ve müziklerinde MDT'nin imzası bulunuyor. Throw prodüksyonluğunda ve Berke Akın'ın yönetmenliğinde çekilen klip ise ilk klip olmasına rağmen dünya standartını yakalayarak, MDT'nin müzikal yolculuğunun bir parçası olmaya davet ediyor.

İSPATIN ÖN ÇALIŞMASI

Rap tarzında yoluna devam edecek olan MDT, amatör ruhla yaptıkları profesyonel işlerle dünyada ses getirecek çalışmalara da imza atmak istiyor. MDT, “Clouds müzik dünyasında bir ispatın ön çalışması diyebilirim. Yaptığım ilk klip ve parçanın her aşaması amatör ruhla çalışan genç profesyonellerin desteğiyle ortaya çıktı. Bu ruha rağmen ortaya çıkan çalışmanın profesyonelliği, müzik adına yeni bir duruşun ve üretim hikayesinin kanıtıdır” diyor.

ALBÜM YOLDA

Müzik ve sanat anlayışının ‘müzik janrının elementlerini barındırdığını' söyleyen MDT'nin ana düşünce ve hareket felsefesi realist çerçeveden çıkmadan hayal kurmak. Hayalperestliğin tüm alanlarda yaratıcılık kattığına inanan MDT, Türkiye'deki müzik çalışmalarına İngilizce parçalarla devam etmeyi planlıyor. Kısa bir süre sonra 5 parçalık albümünü çıkaracak olan genç müzisyen Clouds ile albümün tarzının sinyallerini veriyor.