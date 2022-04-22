CNN+ yayın hayatına son veriyor

Netflix, Amazon Prime Video gibi son yılların gözdesi olan dijital yayın platformları arasına katılacağı duyurulan CNN+ yarışa erken veda etti.

Sozcu.com.tr

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CNN tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olarak gösterilen dijital yayın hizmeti CNN+’ın, kullanıma sunulmasından sadece bir ay sonra, 30 Nisan’da kapanacağı duyuruldu.

Karar, CNN’nin eski ana şirketi WarnerMedia’nın bu ayın başlarında Warner Bros. Discovery’yi oluşturmak üzere Discovery ile birleşmesi sonrasında oluşan yeni yönetim tarafından alındı.

Önceki yönetim ekibinin CNN+ vizyonu, Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav’ın şirketin tüm markalarını tek bir akış hizmeti altında barındırma planına ters düşüyor. Yayın akışında yer alan programların çoğunun CNN’in ana televizyon ağına kaydırılacağı belirtildi.





ÇALIŞANLAR ŞOK YAŞADI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, CNN+ abonelerinin abonelik ücretlerinin onlara geri ödeneceğini söylendi.

Yüzlerce CNN+ çalışanının işini kaybedebileceği belirtilirken başka bölümlere kaydırılmayacak personelin gerekli tazminatlarının ve ödemeleri de yapılacak. Bir CNN+ çalışanı söz konusu haberi, “tam ve mutlak bir şok” olarak nitelendirdi.



Aylık 5,99 dolarlık bir ücret karşılığında abonelerine hizmet veren platformda canlı günlük haber programları, orijinal televizyon dizileri, gerçek suç programları ve yemek ya da seyahatle ilgili içeriklerin olacağı belirtilmişti.

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