CNR Kitap Fuarı 7’nci kez kapılarını açıyor

İstanbul’un ve bölgenin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Uluslararası CNR Kitap Fuarı 7'nci kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. Söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 300'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuar, yerli ve yabancı 300’ü aşkın yayınevi ve 550'nin üzerinde markanın kitaplarını 500 binden fazla okuyucuyla buluşturacak. Atiye dizisine ilham veren Dünyanın Uyanışı romanının yazarı Şengül Boybaş'ın söyleşi gerçekleştireceği fuarın onur konuğu ise ünlü polisiye roman yazarı Ahmet Ümit.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı 8 – 16 Şubat tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 7'nci kez kitapseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.