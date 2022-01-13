Coachella 2022’de sahne alacak isimler belli oldu

2020'den bu yana dört kez yeniden planlanan Kuzey Amerika'nın en büyük müzik festivalinin Omicron varyantı nedeniyle devam gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken, organizasyon için hazırlıklar da sürüyor. Sahne alacak isimler arasında Kanye West, Billie Eilish ve Harry Styles yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Variety’nin haberine göre, Kanye West, Billie Eilish ve Harry Styles’ın Nisan ayında 21. Coachella müzik festivalinde performans sergilemesi bekleniyor.

Kuzey Amerika’nın en büyük müzik festivalinin, 15-17 Nisan ve 22-24 Nisan hafta sonlarında Los Angeles’ın doğusundaki Indio, California’daki Empire Polo Ground’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Ancak Grammy Ödülleri’nin süresiz olarak ertelenmesine ve bir dizi Broadway şovunun iptal edilmesine neden olan Omicron varyantının yayılmasının festival planlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı belli değil.

Müzik festivali Nisan 2020 için Travis Scott, Frank Ocean ve Rage Against the Machine ile bir program belirlemiş, ancak pandemi nedeniyle Ekim 2020’ye ertelenmişti. Ardından Nisan 2021’e, ardından o yılın yeniden ekim ayına ertelendi.

Son olarak, Frank Ocean, performansını 2023’e erteledi ve Travis Scott da Kasım 2021’de Houston’daki festivalde aşırı kalabalık nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra programdan çıkarıldı.

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