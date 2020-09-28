Coco filminin konusu nedir?

Coco filmi bu akşam animasyon tutkunlarıyla buluşacak. 2018 Oscar ödüllerinde, En İyi Animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco filminin yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich oturuyor.

Seslendirme kadrosunda Latin oyuncuların bulunduğu yapımda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler sesleriyle yer alıyor.

COCO FİLMİNİN KONUSU

Coco, 12 yaşındaki Miguel’in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel’in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz’dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel’in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur.

Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı’na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector’la karşılaşır ve birlikte Miguel’in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.