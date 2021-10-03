Çocuk felci ve Covid-19’a dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser

Trio Parata grubu, engellilerin sorunlarına ve ‘Çocuk felcine ve Covid- 19 hastalığına son' sloganıyla aşının önemine dikkat çekebilmek için UNESCO'nun dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı'nın zirvesinde konser verdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 21’incisi düzenlenen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için gelen onlarca engelli Mehmetçik ve rotaryenlerin yardımı ile zirveye taşındı.

Bu zorlu tırmanışın ardından zirveye çıkarılan engelliler ve misafirler Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör ve Soprano Nurdan Küçükekmekçi'den oluşan “Trio Patara” grubunun muhteşem konseriyle zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

2020 Turizm Yılının Patara Yılı olması nedeniyle bölgenin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayan “Trio Patara” grubu, Doğu ve Batı kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği muhteşem bir konser ile aynı zamanda güneşin doğuşu ve batışının devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında en güzel izlendiği Nemrut Dağı’nın tanıtımına da önemli katkılar sağladı.

Etkinliğe katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar burada yaptığı açıklamada, “21 yıldır devam eden engelliler ile zirvede Nemrut’a tırmanıyoruz projesi ile bugüne kadar 5 bin civarında engelliyi Nemrut Dağı’nın zirvesinde buluşturan bu proje gerekten Adıyaman için önemli, gelecekte bu projenin çok daha fazla katılımlarla gerçekleşeceğine inanıyorum bugün burada düzenlenen Trio Patara konseri hem kentimizin hem de Nemrut Dağı’nın tanıtımına katkı sağlıyor ben projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Rotary 2430. Bölge Guvernörü Kemal Ketrez; ”Rotary’nin uluslar arası projelerinden birisi olan POLIO (çocuk felci) ve Kovid-19 salgını ile engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut dağında harika bir organizasyon ile muhteşem bir konser dinledik. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün. 21 yıldır başarıyla gerçekleştirdiği bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ederek lütfen Corona hastalığında kurtulmak için aşılarınızı yaptırın “ dedi.

Nemrut dağında tarihin zirvesinde muhteşem bir konser verdiğimiz için inanılmaz bir mutluluk yaşadık diyen Soprano Nurdan Küçükekmekçi' Corona salgınından kurtulmak için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

1-3 Ekim tarihleri arasında uluslararası boyutta gerçekleştirilen “Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz”projesine Rotary 2430., 2420. ve 2440. Bölge Federasyonlarına bağlı Rotary Kulüpleri, Antalya, Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı sıra yurtdışından farklı ülkelerden gelecek olan engelliler, rotaryenler ve yüzlerce ziyaretçinin katılımlarıyla gerçekleşti.