Çocuk istismarına tepki sergisi: Utanç

İstanbul Atlı Spor Kulübü, yeni sosyal sorumluluk projesi “Utanç” ile çocuğa şiddet ve çocuk tacizine dikkat çekecek özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Atlı Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi ‘Utanç’ ile çocuğa şiddete dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gülden Çapkan’ın kurgusunda 14 fotoğraf, ‘Son 10 Yılda Türkiye’de Çocuk İstismarı’ raporlarından çarpıcı verilerle sergilenecek. Çocuk istismarına dikkat çekmek için fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan’ın da katkılarıyla ‘Utanç’ sergisi 15 Şubat saat 14,00’te kapılarını açacak.

ADINI MASUM MAĞDURLARDAN ALDI

‘Utanç’ adlı serginin adı ise yaşadıklarından ötürü bir yığın psikolojik travmanın yanı sıra ömür boyu ‘Utanç’ içinde olan masum mağdurlar adına verilmiş bulunuyor. Gülden Çapkan’ın 14 fotoğrafının yanı sıra sergide dikkat çekici istatistiksel yazı ve makalelerine de yer verileceği ifade edildi. Sergi 15 Mart'a kadar Maslak’taki İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde izlenebilecek.