Çocuk kitabı “muzır” bulundu, poşetin içinde satılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” isimli çocuk kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır etkisi yapacak nitelikte olduğuna karar verdi. Kararla birlikte çocuk kitabının çocuklara satışı yasaklandı.

Latif SANSÜR

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Resmi Gazetede yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı ile çocuklar için yazılan resimli öykü kitabı “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” muzır bulundu.

Kurulun re'sen (kendiliğinden, kendi başına) incelediği kitapta yer alan “Bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” oy birliği ile karar verildi. Eser, 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek.

KAPAĞINDA “KÜÇÜKLERE ZARARLIDIR” YAZILACAK

Karar ile birlikte bir çok kitapçı ve internet sitesinde satışta olan “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” kitabı için muzır yasası uygulanacak. Karara göre Christine Baldacchino'nun yazdığı, Isabelle Malenfant resimlediği ve Deniz Özülke'nin çevrisini yaptığı Güldünya Yayınları’nca okurlara ulaştırılan çocuk kitabının kapağına “Küçüklere zararlıdır” yazılacak.

Kitap bundan böyle açık sergilerde satılamayacak, kitapçılarda teşhir edilemeyecek, satışı için reklam yapılamayacak, küçüklere satılamayacak ve hiçbir şekilde okullara sokulamayacak.

KİTABIN KONUSU

Morris, kız kardeşiyle birlikte yaşayan ve turuncu bir elbise giymeyi seven bir çocuktur. Ancak okuldaki arkadaşları, Morris’in turuncu elbisesini ve farklılığını dışlarlar. Morris, bu durumla nasıl başa çıkacağını ve kendisi olmayı nasıl sürdüreceğini keşfetmeye çalışırken, kitap farklılıklara saygı, kabul ve özgüven temasını işler.

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