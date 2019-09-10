Çocuk kitaplarına yeni soluk: Hippo Kitap

Çocuk edebiyatında yeni bir yayınevi doğdu. Hippo Kitap'ın ilk kitapları, Litvancadan çevrilen ve dünyada büyük ilgi gören Mutluluk Bir Tilkidir ile Fransızcadan çevrilen Küçük Okul Çantası Büyük Macera oldu. Yayınevinin amacı Türkiye’de giderek gelişmekte olan çocuk yayıncılığı literatürünü zenginleştirmek.

Aras Yayıncılık tarafından geliştirilen bir yayıncılık girişimi olan Hippo'nun hareket noktası, üstten bakmayan, didaktik olmayan, öğretici konumundan sıyrılmış, edebi değeri yüksek, alt metinleri zengin, söz söyleyen ve fikri olan kitapları çocuklarla buluşturmak. Hippo'nun çocuk edebiyatına bakışı, çocuğa bakışıyla iç içe. Çocuk kitaplarının her yaşa hitap ettiğine düşünen Hippo ekibi, yetişkinlerin de bu kitapların sayfalarında gezinirken keyif alacağına inanıyor.

Hippo Kitap'ın temelleri yaklaşık iki yıl önce atıldı. Hippo'nun yayın ekibi, çocuk kitabı yazarı ve editörü Ezgi Berk, editör ve çevirmen Lora Sarı, grafik tasarımcı Melisa Arsenyan ve bu ekibi aynı çatı altında buluşturan, Hippo yayın yönetmeni Rober Koptaş'tan oluşuyor. Hippo'nun mutlu bir hipopotamı simgeleyen neşeli logosu ise tasarımcı Ece Çiftçi'nin eseri.

İLK KİTAPLAR



Mutluluk Bir Tilkidir / Evelina Daciūtė – Aušra Kiudulaitė

Büyük bir parktaki dev bir ağaçta ailesiyle birlikte yaşayan Povilas, ormanın içinden geçen ve kimselerin tercih etmediği patikayı keşfeden, burada yürümekten keyif alan ve uzun uzun etrafı seyreden bir çocuktur. Bir gün, bu yol üzerinde bir tilkiyle karşılaşır, üstelik bu tilki salıncakta sallanıyordur. Tilkiyle Povilas'ın gün geçtikçe güçlenen bağı dostluğa dönüşür ama bir kötü haber gelir Povilas'ın evinden: Ailesi başka bir şehre taşınmaya karar vermiştir! Acaba Povilas ve tilkinin yolları ayrılacak mı, yoksa arkadaşlar görüşmenin bir yolunu bulacak mı? Çocukların yaşadığı gündelik sorunlara ve dünyaya çocuk gözüyle bakmamızı sağlayan naif olduğu kadar derin bir hikâye.

Küçük Okul Çantası Büyük Macera / Géraldine Collet – Kerascoët

Bir çocuğun okul gününe uyanışından iyi geceler öpücüğüyle uykuya dalışına kadar geçen gününe tanık oluyoruz Küçük Okul Çantası Büyük Macera'da. Belki üzerine fazla düşünmediğimiz, belki de önemsemediğimiz o sıradan gün, bir çocuk için aslında sıradan mıdır? Her yeni okul günü bambaşka bir eğlence ya da endişe nedeni midir? Her sayfada minicik anların yarattığı kocaman duygular sade, şiirsel cümleler ve bir o kadar çarpıcı resimlerle yansıyor okura.

Jill ve Mutsuz Ejderha / Lesley Barnes

Jill, okuduğu kitabın son sayfasındaki “Sonsuza dek mutlu yaşadılar,” cümlesinden şüphelenir, zira kitaptaki ejderha pek mutlu görünmemektedir. Bunun üzerine ejderhanın derdini dinler ve onu kendi dünyasına davet eder. Ama bu ejderhanın sorununu çözmez, aksine şimdi ejderha daha da mutsuzdur. Acaba Jill, ejderhanın kendi dünyasında mutlu olacağı bir çözüm bulabilecek midir?