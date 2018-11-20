Çocuk tiyatrosu 2. sezona başlıyor

Çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini hem eğlendirerek hem de öğreterek anlatmak amacıyla hayata geçirilen 'Süper Hospi Mikroplara Karşı' oyunu bu yıl 2.sezonunda ücretsiz olarak İstanbul’un farklı ilçelerinde seyircilerle buluşuyor.

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Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ‘Hospitadent Çocuk Tiyatrosu’ sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz sezon 10.000 çocuğa ağız ve diş sağlığını eğlenceli bir şekilde anlatmış ve birçok çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmıştı. Bu yıl da ‘Süper Hospi Mikroplara Karşı’ adlı tiyatro oyunuyla İstanbul'daki tüm minikleri ücretsiz olarak buluşturuyor. Kerem Alışık'ın süpervizörlüğünü yaptığı, Yalvaç Ural'ın yazdığı ve Yiğit Pakmen'in yönettiği oyunda, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi eğlenceli bir şekilde minik seyircilerin beğenisine sunuluyor.