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Çocuk zombi Mortina’yla tanışın
Çocuk zombi Mortina’yla tanışın
On üç dile çevrilerek uluslararası başarı kazanan Mortina serisi başlıyor.
Kültür Sanat 18 Eylül 2018 - 16:45

Teyzesi Ruhiye'yle Çürükoğlu Villası'nda yaşayan Mortina, kendi yaşıtı çocuklarla oynamayı çok istiyor ama bu ona yasak. Çünkü zombi olduğu için onları korkutabilir. Neyse ki Mortina'nın beklediği fırsat ayağına geliyor: Cadılar Bayramı!

Bu bayramda Mortina'nın kılık değiştirmesine gerek yok. Peki, çocuklar onun bir zombi olduğunu anladıklarında ne olacak?
Tüm bunların cevabının yer aldığı Mortina'nın birbirinden eğlenceli maceraları, Çınar Yayınları etiketiyle okurlarla buluşuyor.

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