Çocuk zombi Mortina’yla tanışın

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Teyzesi Ruhiye'yle Çürükoğlu Villası'nda yaşayan Mortina, kendi yaşıtı çocuklarla oynamayı çok istiyor ama bu ona yasak. Çünkü zombi olduğu için onları korkutabilir. Neyse ki Mortina'nın beklediği fırsat ayağına geliyor: Cadılar Bayramı!

Bu bayramda Mortina'nın kılık değiştirmesine gerek yok. Peki, çocuklar onun bir zombi olduğunu anladıklarında ne olacak?

Tüm bunların cevabının yer aldığı Mortina'nın birbirinden eğlenceli maceraları, Çınar Yayınları etiketiyle okurlarla buluşuyor.