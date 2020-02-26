‘Çocukla Sinema’ etkinliği başlıyor

Çocukları doğru yaşta doğru filmlerle buluşturmak için ebeveynlerin en büyük yardımcısı “Çocukla Sinema”nın her ay Cinemo için yapacağı seçkide sinema eleştirmeni, senarist, aynı zamanda “Çocukla Sinema” (Çocuklarınız için Film Seçme Rehberi) adlı kitabın yazarı Burak Göral, her Cumartesi saat 13.00 seanslarında Bulvar 216 Cinemo’da, düzenlenen “Çocukla Sinema” etkinliğinde çocuklarla bir araya gelecek.

Burak Göral'la birlikte çocuklar, o aya özel olarak belirlenen temaya uygun seçki filmleri izleyecek ve filmler üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

Doğru seçilmiş filmler sayesinde çocuklarla hoşgörü, cesaret, çevre bilinci, arkadaşlık, merhamet, vicdan, fedakarlık, özgürlük, sosyal sorumluluk gibi iyi ve doğru kavramlar üzerine tartışıp; ayrımcılık, kıskançlık, kötülük, zorbalık, önyargı gibi kavramlarla nasıl mücadele edileceğini filmler sayesinde konuşabiliriz çünkü iyi anlatılmış her hikayenin iyileştirici bir gücü vardır.



‘HAYATIN GÜÇLÜKLERİNE KARŞI CESUR OLABİLMEK’

Her hafta Cumartesi günü 13.00 seansında Bulvar 216 Cinemo'da düzenlenecek etkinliğin, Mart ayı teması “Hayatın güçlüklerine karşı cesur olabilmek”. 7 Mart Cumartesi gününden itibaren Mart ayı temasına uygun olarak seçilen Moana (6+), Küçük Cadı Kiki (6+), Ralph ve İnternet (7+), Taş Devri Firarda (7+), filmleri de her hafta Cumartesi günü “Çocukla Sinema” etkinliğinde Bulvar 216 Cinemo'da çocuklarla buluşacak.

Çocuklara hayatı filmler üzerinden daha doğru algılayabilmeleri konusunda farkındalık yaratması amaçlanan Cinemo ve “Çocukla Sinema” etkinliği, çocukların filmdeki mesaj ve karakterleri daha doğru algılamalarına ve duygusal dünyalarını da geliştirme fırsatı sunacak.