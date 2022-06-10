Çocuklar bu atölyelerde çağdaş sanatı keşfedecek
İstanbul’daki Çağdaş Sanatlar Müzesi Arter’de çocukların çağdaş sanatı keşfedip yorumladığı, çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla yaratıcı süreçleri deneyimlediği atölyeler Arka Bahçe’de, açıkhavada devam ediyor.
İstanbul'daki Çağdaş Sanatlar Müzesi Arter'de farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik düzenlenen çocuk atölyeleri, yarın “Denge Heykeli” başlığıyla, 25 Haziran'da ise “Anı Örtüsü” başlığıyla gerçekleşecek.
Sınırlı sayıda katılımcı ve gerekli sağlık önlemleriyle gerçekleşecek atölyelerin biletleri Arter'den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.