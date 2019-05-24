Çocuklar eğlenerek sanatla ilgilenebilecek

Feriye'de eğlence başlıyor! Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle bir yaşam merkezi olarak öne çıkan Feriye, geliştirici ve eğlendirici aktivitelerle dolu hafta sonunda çocuklara yönelik keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

25 Mayıs Cumartesi günü 11.30'da başlayacak ‘Beste's Wonderland’ etkinliğinde çocuklar, Beste Önal ile müzik ve hikayeler eşliğinde mevsimsel meyve ve sebzeleri kullanarak kaba motor becerilerini geliştirici egzersizler yapacak. Etkinlik, temel hareketlerle koordinasyon, çabukluk, sürat ve denge gibi geliştirici ve eğlenceli egzersizleri kapsıyor.

26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek etkinliklerin ilki olan “Bir Zaman Üç Zaman Çocuk Tiyatrosu”, minikleri eğlenceli bir masal yolculuğuna çıkıyor. Sürprizlerle dolu ‘Bir Zaman Üç Zaman' masal anlatısı saat 13.00'de başlayacak.

Günün bir diğer aktivitesi olan “Yaratıcı Okuma ve Uzay Aracı Yapım Atölyesi”nde çocuklar, “Astro ve Babi Ay'a Tırmanıyor” kitabının yazarları Gülşah Özdemir Koryürek ve Alper Baytekin ile birlikte yaratıcı okuma etkinliğine katılacak, aynı zamanda atık malzemelerden uzay aracı yapacak. Çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyacakları atölyenin bitiminde imza günü düzenlenecek.