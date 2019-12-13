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Çocuklar Göbeklitepe’yi tanıyacak
Çocuklar Göbeklitepe’yi tanıyacak
Teşvikiye’de bulunan Açık Diyalog İstanbul'da çocuklar için Göbeklitepe atölyesi gerçekleştirilecek.
Kültür Sanat 13 Aralık 2019 - 07:00

2018 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve ‘tarihin başladığı yer olarak kabul edilen' Göbeklitepe atölye çalışması 14 Aralık Cumartesi günü saat 12:30- 14:00 arasında deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Göbeklitepe atölyesinde çocuklar, kültürel miraslarımızın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarken, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecekler. Çocuklar bu atölyede, Göbeklitepe'nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar imkanı bulacaklar.

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Son güncelleme: 07:15 - 13.12.2019