Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

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Çocukların sınırsız hayal gücüne bilim ve teknoloji ile yön veren alanlarıyla geleceğin üretken ve yetenekli bireylerinin yetişmesine katkı sağlayan Imagineer Kids, eğitimi ve eğlenceyi bir araya getiren ‘Edutainment' konseptiyle 42 Maslak' ta eşsiz bir deneyim sunuyor.

Çocukların hayran olduğu dünyaca ünlü lisanslı karakterlerin bir arada bulunduğu sergi alanında çocuklar saçlarımızın neden beyazladığını, sirk çadırlarının neden yuvarlak olduğunu, PowerPuff Girls'den, Ben 10'den, Adventure Time'dan, Gumball'dan ve Kafadar Ayılar'dan öğreniyor. Mekanda ayrıca çocuk ve yetişkinler için sergi alanı, çocuk tiyatroları da bulunuyor.