Çocuklar için açık havada iki atölye

Arter Öğrenme Programı’nın fiziksel ortamda düzenlediği etkinlikler, uzun bir aranın ardından gerekli sağlık önlemleriyle yeniden başlıyor...

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İstanbul Dolapdere'deki Çağdaş Sanat Merkezi Arter'in arka bahçesinde, açık havada farklı yaş gruplarına yönelik gerçekleşecek çocuk atölyelerinde katılımcılar, çağdaş sanatı keşfedip yorumlarken çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla da yaratıcı süreçleri deneyimleyecekler. “Sergi Dedektifleri Arka Bahçede!” başlıklı atölye yarın saat 14:00'te, “Arka Bahçede Perküsyon Atölyesi” başlıklı etkinlik ise 25 Eylül Cumartesi günü 14:00'te gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek atölyelerin biletleri Arter'den temin edilebilir veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.