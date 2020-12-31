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Çocuklar için bilim ve sanat atölyeleri

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi yeni yılda çocukları, hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan çevrimiçi eğitim atölyelerine davet ediyor.

Güncellenme: 22:13, 31/12/2020
Haberler Kültür Sanat
Çocuklar için bilim ve sanat atölyeleri

Çocuklar, atölye süresince müzenin ilgili bölümlerini online geziyor, ardından gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlıyor, eğlencenin tadına varıyorlar.

Kayıt için muzeegitimi@rmk-museum.org.tr 'den ulaşarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Kitli olan ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla gerçekleştirilen tasarım atölyeleri ve programları şöyle:

Astronomi Atölyesi (9 Ocak saat 13.00, 7-10 yaş),
Sanat Atölyesi (16 Ocak 13.00, 6-8 yaş),
Matematik Atölyesi (23 Ocak saat 13.00, 7-10 yaş)
Heykel Atölyesi (30 Ocak saat 13.00, 5-7 yaş).

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