Çocuklar için bilim ve sanat atölyeleri

Çocuklar, atölye süresince müzenin ilgili bölümlerini online geziyor, ardından gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlıyor, eğlencenin tadına varıyorlar.

Kayıt için muzeegitimi@rmk-museum.org.tr 'den ulaşarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Kitli olan ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla gerçekleştirilen tasarım atölyeleri ve programları şöyle:

Astronomi Atölyesi (9 Ocak saat 13.00, 7-10 yaş),

Sanat Atölyesi (16 Ocak 13.00, 6-8 yaş),

Matematik Atölyesi (23 Ocak saat 13.00, 7-10 yaş)

Heykel Atölyesi (30 Ocak saat 13.00, 5-7 yaş).