Çocuklar için doğru film seçme platformu yayında

Yazar Burak Göral, kısa bir süre önce Çocukla Sinema kitabı ile okurların karşısına çıkmıştı. Göral, internet mecrasında da hazırladığı cocuklasinema.com’u yayına soktu. Göral, bu platform ile birlikte ebeveynlerin çocukları için doğru yaşta, doğru filmi nasıl seçebileceğini anlatıyor. “Anne babaların da izlenen her filmden sonra çocuklarıyla iletişim kurması, film hakkında hayata taşan sohbetler yapmaları lazım” diyen Göral, cocuklasinema.com’da yer alacak içerikleri şöyle sıralıyor:

– Vizyona çıkan ve Netflix, iTunes gibi platformlarda arşivlere giren çocuk filmlerinin fragmanları, detaylı değerlendirmeleri,

– Dünyanın dört bir yanından ödüllü kısa animasyon filmler, yüzlerce çocuk filminin fragmanları,

– Çeşitli konu başlıklarına göre düzenlenmiş filmlerden oluşan tavsiye listeleri,

– Çocukların dijital medyayla ve sinemayla kurdukları ilişkiler üzerine, uzman kişilerce yazılmış makaleler,

– Dijital medya, sinema ve çocukları ilgilendiren kitap, oyun ve etkinlikler hakkında güncel haberler,

– Üye olan ziyaretçiler için filmlere dair yorum yapma, yıldız verme ve favori listesi oluşturma seçenekleri.