Çocuklar için yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler

Rahmi M. Koç Müzesi, çocuklara yönelik eğlenceli bir çevrimiçi ve yüz yüze eğitim atölyeleri hazırladı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Mayıs ayı boyunca her cumartesi saat 13'te yapılacak atölyelerde çocuklar müzenin ilgili bölümlerini gezecek ardından gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayıp eğlencenin tadına varacak.

45- 60 dakika arası sürecek atölyelere katılım için müzenin eğitim bölümünü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilecek atölyelere katılım 12 kişiyle sınırlı olacak. Mayıs ayı çevrimiçi ve yüz yüze eğitim atölye programı şöyle: Yarın: Biyoloji Atölyesi (9-14 yaş grubu), 14 Mayıs: Boyama Atölyesi (4-6 yaş grubu), 21 Mayıs: Astronomi Atölyesi (7-10 yaş grubu), 28 Mayıs: Boyama Atölyesi (5-8 yaş grubu).