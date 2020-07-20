Çocuklar Mozart ile tanıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için 'Bu Ne Biçim Mozart' isimli anlatımlı konser düzenledi. Mersin’de ilk kez gerçekleşen etkinlikte çocuklar, hem müzik dehası Mozart ile tanıştı, hem de klasik müzik dinledi. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının ve Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısının katılımıyla gerçekleşen eğlenceli ve bol kahkahalı konseri, çocuklar ve aileleri yoğun ilgiyle karşıladı.

Kültür Park içerisindeki Amfi Tiyatro'da “Bu Ne Biçim Mozart!” isimli anlatımlı çocuk konserini aileler yoğun ilgiyle karşıladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, müzik dehası Mozart'ın hayatını çocukların ilgiyle karşılayacağı şekilde hem anlattı, hem de ölümsüz bestecinin eserlerini çaldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı da Mozart'ı canlandırarak, sanatçıyı çocuklara tanıttı. Mozart görünümüne bürünmüş tiyatro sanatçısı, kimi zaman çocukların arasında dolaştı, kimi zaman sanatçıların anlatımına eğlenceli canlandırmalarıyla karşılık verdi.



‘DEVAMI GELECEK’

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, “Bu Ne Biçim Mozart!” isimli anlatımlı çocuk konseriyle Mersin'de bir ilkin yaşandığını belirterek, “Ankara Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçı arkadaşlarımız burada ‘Bu Ne Biçim Mozart!' isimli anlatımlı çocuk konserini sergiledi. Bu bir ilkti, ama son olmayacak, devamı gelecek” diye konuştu.

‘MORAL OLDU’

5 yaşındaki oğlu Umut ile anlatımlı çocuk konserine gelen Sevap Kısacık, çocuklar için düzenlenen aktivitelerin devamının gelmesini dileyerek, “Çocuğum da ben de çok güzel eğlendim. Corona virüsü bizi çok etkiledi. Bu etkinlikler bize moral oldu. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Hem çocuklarımızı müziğe yönlendiriyor, hem de güzel bir aktivite. Vahap Seçer'e teşekkür ederiz” dedi.