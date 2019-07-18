Çocuklar ve gençler için kolları sıvadılar

ÇGST’de 5-6 yaş grubu için tiyatro ve oyun çalışmalarından, 15 yaşından büyük gençler için konservatuvara hazırlık eğitimlerine kadar farklı yaş gruplarına uygun atölye programları yer alıyor. ÇGST’de sosyal beceri, sahne-oyunculuk, diksiyon, müzik, oyun-kurmaca, dans, müzik, mim-hareket, dramaturji, oyun kurmak içinde kalmak gibi konuları içeren atölyeler olacak. Bu atölyeler önümüzdeki Eylül ayında Kadıköy Moda'da başlayacak. Bir okul yılı sürecek atölyelerin sonunda bir sahne performansı ve sertifika töreni yapılacak.



OTİZM'Lİ GENÇLER PENCERE İLE SAHNEDE

Çocuk Genç Sanat Tiyatro'nun 6 programından biri, otizm tanısı almış çocuklara yönelik açılıyor. ÇGST çalışmalarının içinde yer alan alternatif bir butik program olan ‘Pencere’, otizm konusunda deneyimli sanat eğitmenleri tarafından ve “yaşdaş buddyler” desteği ile yürütülüyor. Otizm tanılı gençlerin yaşdaşlarıyla bir araya geldiği ve çoğumuzun görmezden gelmeyi tercih ettiği bir hikayeyi anlatan müzikli danslı tiyatro oyunu Pencere, ilk gösterimini 14 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) yaptı. Program sadece çocuğa yönelik değil. Aileler de çalışmanın bir parçası.