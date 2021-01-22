Çocuklar yarıyıl tatilinde sanatla buluşuyor

PERA MÜZESİ

Pera Müzesi Öğrenme Programları, yarıyıl tatili için “Kristal Berraklığı” sergisinden esinlenen disiplinler arası atölyeler hazırladı. 4-12 yaş gruplarına yönelik programda çocuklar, rehber eşliğinde üç boyutlu çevrimiçi sergi turuna katıldıktan sonra, tasarım, felsefe, bilim ve hareket atölyelerinde yepyeni bilgiler edinirken kendilerini sanat aracılığıyla ifade etme olanağı bulacak. Atölyeler 26 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Doğaçlama hareket ile beden, deneylerle bilim, soyut düşünme ile felsefe çalışmalarının yer aldığı atölye programında; evde kullanılmayan atık malzemelerden üç boyutlu tasarımlar yaratan ve kumaş dokuma gibi yeni teknikler keşfeden katılımcılar, karbon ayak izi, ekoloji, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve şifa kavramlarını kristal ve mineral metaforları aracılığıyla öğrenecek. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr adresinde.

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Rahmi M. Koç Müzesi'nin ocak programında yer alan sanat ve bilim atölyelerinde 5-10 yaş grubu çocuklara astronomiden matematiğe, tasarımdan heykele kadar farklı alanlarda eğitim veriliyor. Atölyeler öncesinde müzenin ilgili bölümleri çevrim içi gezilebiliyor, çocuklar gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak eğlencenin tadına varıyor. Yarın saat 13.00'te 7-10 yaş grubu için Matematik Atölyesi: Arım Balım Peteğim, 30 Ocak saat 13.00'te de 5-7 yaş grubu için Heykel Atölyesi: Küçük Heykeltıraşlar düzenlenecek. 1 saat süren ve Zoom uygulamasıyla gerçekleştirilen atölyelere muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

İSTANBUL MODERN

İstanbul Modern, 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında, okulların yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. “Çocuklara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu” farklı kavramlara odaklanan 10 atölye çalışmasını içeriyor. 10.00- 11.00 saatlerinde 4-7 yaş grubu ve 11.30-12.30 saatlerinde 8-12 yaş grubu için düzenlenen programa çevrimiçi katılan çocuklar müze uzmanlarıyla birlikte sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Atölye çalışmaları, müzenin “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisi, “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisi, yeni koleksiyon sergisi, “Şimdinin Peşinde” ya da “Sanatçı ve Zamanı” sanal koleksiyon sergisinden gösterimle başlıyor. Online kayıt ve bilgi www.istanbulmodern.org adresinde.