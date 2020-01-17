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Çocuklar yarıyılı Hasköy’de değerlendirecek
Çocuklar yarıyılı Hasköy’de değerlendirecek
Hasköy Kültür Sanat Evi, yarıyıl tatilinde çocuklar için bir dizi etkinlik düzenliyor.
Kültür Sanat 17 Ocak 2020 - 14:20

18-19 Ocak ile 1-2 Şubat tarihlerinde Hasköy Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenecek etkinlikler içerisinde çocuk yogası, yaratıcı drama, çocuklarla felsefe, duygu ihtiyaç çemberi, çocuklarla masallar, mantar kukla, hareket atölyesi bulunacak.

1 Şubat Cumartesi 16.00'da tüm çocukların ve ailelerin de davetli olacağı bir parti olacak etkinlikler 2 Şubat Pazar 15.00'teki kapanış partisiyle son bulacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılmak isteyenler şu telefon numarasından kayıt yaptırabilecek: 0530 974 65 80

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