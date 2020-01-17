Çocuklar yarıyılı Hasköy’de değerlendirecek
18-19 Ocak ile 1-2 Şubat tarihlerinde Hasköy Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenecek etkinlikler içerisinde çocuk yogası, yaratıcı drama, çocuklarla felsefe, duygu ihtiyaç çemberi, çocuklarla masallar, mantar kukla, hareket atölyesi bulunacak.
1 Şubat Cumartesi 16.00'da tüm çocukların ve ailelerin de davetli olacağı bir parti olacak etkinlikler 2 Şubat Pazar 15.00'teki kapanış partisiyle son bulacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılmak isteyenler şu telefon numarasından kayıt yaptırabilecek: 0530 974 65 80