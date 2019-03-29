Çocuklar ‘Yeşil Karıncalar’da yaşanılabilir bir dünya anlatıyor

Dönüşüm Derneği Kurucusu ve sanat öğretmeni Niyazi Selçuk'un kaleme aldığı “Yeşil Karıncalar”, daha yaşanabilir bir dünya için bugüne kadar büyüklerin anlattığı her şeyi çocukların gözünden anlatıyor. Hatıra Akyüz'ün resimlediği serinin ilk kitabında; evsel atıkların yeraltı serüvenlerini, doğaya ve diğer canlılara verdikleri zararı bu kez çocuklar anlatıyor büyüklere. Geri dönüşümün ve evsel atıkları ayrıştırmayı çocuklara anlatmak amacıyla hazırlanan ‘Yeşil Karıncalar’ kitabının kahramanları; Deniz ve Yeşil Karıncalar.

ÖĞRETME İŞİNİ ÇOCUKLARA VERİYOR

Geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırmanın çocukların gözünden anlatıldığı “Yeşil Karıncalar” projesi, eğitimde süregelen ‘çocuğa öğretilir' yöntemi yerine ‘öğretme’ işini çocuklara veren yeni bir model öneriyor. Çocuklar aracılığıyla ebeveynlere de ulaşmayı hedefleyen kitap serisi klasikleşmiş eğitim algısına farklı ve yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. Okullarda satışa çıkacak olan “Yeşil Karıncalar” kitabının satışından elde edilecek gelir, devlet okullarında çocuklara ücretsiz dağıtılmak üzere 5 bin kitap basılması için kaynak yaratacak. Toplam 2 bin adet basılan kitaptan, bu kitaplar satıldıktan sonra basılacak 7 bin adedin 5 bini ekonomik durumu olmayan çocuklara ücretsiz dağıtılacak. Kendi içinde bir döngüsü olan bir sistemle her 2 bin adet baskıda 5 bin adet dağıtılmak üzere basılacak. Ücretsiz dağıtılacak kitaplar, çocukların “bir şeye bedava sahip olması” düşüncesinden