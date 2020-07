Çocukları sanatla buluşturan müzisyen

Jazz sanatçısı Timuçin Şahin önce Amsterdam'da üne kavuştu, daha sonra da New York'a yerleşti. New York Times onu “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” olarak tanımladı. 2017'de çıkardığı “Nothing Bad Can Happen” adlı albümü en iyilerin olduğu “Honorable Mention” kategorisinde yer aldı. ABD'de müzikal ve akademik çalışmalarda bulunan Şahin, anavatanına dönmeye karar verdi ve İzmir'e yerleşti. Onu yıllar sonra memleketine geri getiren duygu, tüm çocukların sanata erişimini sağlamak ve geliştirdiği eğitim sistemini aşılamaktı. “Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları” adını verdiği eğitim etkinlikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hayat buldu.

“EZBER BOZAN…”

Buluşmalarda uluslararası eğitmenler, kolektif grup dersi formatında doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Dünya müziğinin usta isimlerini bir araya getiren ve müzik dünyasında ezber bozucu bir eğitim habitatı olarak adlandırılan projeye katılmak isteyenler için eğitimlerde seviye sınırı bulunmuyor. Usta eğitmenler eşliğindeki derslerde katılımcılar ilgi duydukları enstrümanları daha yakından tanıma imkanı buluyor.

ÜNLÜ MÜZİSYENLER

Timuçin Şahin yapılan çalışmaları şu sözlerle özetliyor: “Bu proje, müziğin dışında, özgürlüğün pratiğinin yapıldığı, eğitmen ve öğrencilerin dünya gerçeğini eleştirel bir şekilde ele aldıkları, dünyayı ve kendi hayatlarını nasıl daha kapsayıcı, kolektif ve özgür kılabileceklerini tartıştığı bir alan. Bu alanda İzmir'in lokal müzisyenleri ve ülkemizin her köşesinden beklediğimiz müzikseverlere, dünyaca ünlü caz müzisyenleriyle çalışma, onların tecrübe ve engin bilgilerinden yararlanma şansını sunuyoruz.”

ÜCRETSİZ KATILIM

“Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları” her yaştan müzisyene ve dinleyiciye açık. Dersler her pazartesi ve salı Bergama Akasya Parkı'nda, çarşamba ve perşembe günleri ise Kültürpark Mogambo'da yapılıyor. Atölyelerde Timuçin Şahin'in yanısıra, Enric Monfort, Reggie Washington, Ali Perret, Zehra Sak Brody, Sean Rickman gibi performans ve müzik eğitimi alanında söz sahibi olan eğitmenler ile Türkiye'nin en önemli ses teknisyenlerinden Alp Turaç ders veriyor. Eğitimler ücretsiz gerçekleştiriliyor.