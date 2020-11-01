Çocuklarını tablolarıyla okuttu

Genç yaşta evlenen Fatma Kırdar okula gidemedi. Ancak iki çocuğu iyi bir eğitim görsün diye yaptığı tabloları satıp onları mezun etti...

67 yaşındaki ilkokul mezunu Fatma Kırdar'ın film gibi hikayesi…

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde yaşayan ilkokul mezunu Fatma Kırdar (67) yaptığı 150'nin üzerinde yağlı boya tablolarla 16 resim sergisi açtı. Eşini 44 yaşında kalp krizinden kaybeden Kırdar, yaşadığı pek çok zorluğa göğüs gererek yaptığı yağlı boya tablolar sayesinde 2 çocuğunu da okutmayı başardı. Kırdar ayrıca 30 yıldır biriktirdiği 100 yıl öncesinden günümüze kadar gelen antika eşyaları da evinde sergiliyor.

Seydişehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini anlatan Kırdar şunları söyledi: “İlkokuldan sonra okuyamadım. 16 yaşında evlendim. 44 yaşındayken eşimi geçirdiği kalp krizinden dolayı kaybettim. Eşimin vefatından sonra 2 çocuğuma bakmak için büyük mücadele verdim. Yaptığım tablolar sayesinde geçimimi sağladım. Kızım üniversite okurken resimlerden elde ettiğim gelirlerle onu da okuttum. Kızım şimdi İzmir'de öğretmenlik yapıyor” dedi.

KONAKLARI ÇİZİYORUM

30 yaşındayken resim sanatıyla tanıştığını belirten Kırdar, “Bir resim öğretmeninden etkilenerek 30 yaşında resim sanatıyla tanıştım. Daha sonra ilçemize sergi için gelen Ressam Gönül Duranoğlu ile tanıştım. Bana bir katalog verdi. Ben de o katalogdaki resimlere bakarak resimler yaptım. Eşim de o süreçte bana destek vermişti. Doğada gördüklerimden esinlenerek doğa resimleri yapmaya başladım. Seydişehir'deki eski

konakları ve cumbalı evleri resmediyorum. Resim yaptıkça tarzım oturdu” dedi.

Bugüne kadar 16 resim sergisi açtım

30 yaşında başlayan resim sevgisi sayesinde 16 kişisel resim sergisini açtığını dile getiren Fatma Kırdar şunları söyledi: “Yaptığım resimlerin beğeni toplaması üzerine birçok yerel yönetici ve eğitim kurumları bana çok büyük destek verdi. 150'nin üzerinde yağlı boya tablo yaptım. Yaptığım tablolardan İzmir, Manisa, Antalya ve Konya'da 16 kişisel resim sergisi açtım. Son sergimi de geçen yıl Konya Selçuk Üniversitesi'nde açtım. O resim sergisini de dönemin Rektörü Mustafa Şahin'in talebi üzerine öğrencilere örnek olsun diye açtım.”

Türkiye'de sanata değer verilmediğini de ifade eden Kırdar “Sergilerimde sattığım tablolarda malzeme fiyatımı bile teklif etmeyenler oluyordu. Sanatçı maddi ve manevi bir yoksunluk yaşamayacak ki daha çok üretebilsin. Artık daha önceden yaptığım tablolarımı satmayı düşünmüyorum. Sadece özel bir talep gelirse resmeder ve satarım” dedi.