Çocuklarla sanata yolculuk başlıyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mine Sanat Galerisi Caddebostan'da çocuklarla sanata yolculuk 5 Ocak 2017 itibariyle başlıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Adnan Çoker Atölyesi Yüksek Resim Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olan eğitmen Semra Bolat ile çocuklar, figür çiziminden portreye, heykelden kolaja pek çok sanatsal teknik ile keyifli bir sanat serüvenine çıkıyor.

Sanatın farklı alanlarında grafiker ve desinatör olarak çalışan ve çeşitli sanatsal araştırmalarda bulunan eğitmenimiz, aynı zamanda 20 yıldır resim öğretmenliği görevini sürdürmekte. Ayrıca sanatın, eğitimin her alanında olması gerekliliğini savunan ve uygulayan Semra Bolat, bu amaçla New York The School at Columbia University'de çocuklarla çeşitli atölyeler de yapmıştır.