Çocukluk yıllarını özleyenler için: ‘İstanbul’un Son Yılanı Nasıl Öldü?’

Çocukluğunu sokaklarda koşup oynayarak geçirmiş herkes için mahalle çok önemli bir kavramdır. Özgürlüğümüzü, sınırlarımızı, arkadaşlığı keşfettiğimiz; oyuncaklarımızı, hayallerimizi, oyunlarımızı bölüştüğümüz; kendimizinkinden başka hayatları ilk tanıdığımız yer mahallemizdir. Mahalleler içinde yaşayan insan sayısı kadar farklı hayat, farklı hikâye demektir aynı zamanda…

Murat Nedim, yeni kitabı İstanbul’un Son Yılanı Nasıl Öldü? de işte bu nostaljiyle andığımız, çocukluğumuza özlem duyduğumuz, ilkleri yaşadığımız mahalle hayatımızı hatırlatacak, yüzümüzde bir gülümsemeyle okuyacağımız bazen de burnumuzun direğinde incecik bir sızı duyacağımız öyküler anlatıyor.