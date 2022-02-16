Coğrafi işaretli kilimde bulundu… 100 yıllık!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde asırlardır yapılan coğrafi işaretli Kelkit Zilli Kilimi'nde 100 yıllık olduğu değerlendirilen yeni bir desen bulundu.

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Kelkit ilçesinde Orta Asya’dan günümüze kadar gelen ve en iyi ustanın bile 15 günde 3 metrekare dokuyabildiği Kelkit Zilli Kilimi’nde 100 yıllık olduğu değerlendirilen yeni bir desen keşfedildi.

Sadece koyun yünü ve kök boya ile renklendirilerek yapılan ve bu sayede yüzyıllar boyunca hiç eskimeden kullanılan Zilli Kilimi’nin üzerine işlenen desen sayısı yeni keşifle 29’a çıktı.

Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde tesadüfen bulunan bir kilim üzerinde yer alan desenin, bölgede şu ana kadar hiçbir kilim üzerine işlenmediği ve tarihinin 100 yıl öncesine dayanabileceği ifade edildi.

Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından sadece işlenmesinin bile 2,5 hafta sürdüğü desenin patentinin alınması için çalışma başlatılacak.

“HİÇ ÇALIŞILMAMIŞ BİR KİLİM DESENİ İLE KARŞILAŞTIK”

Kelkit Zilli Kilimi üzerine işlenilen desen sayısının yeni keşifle 29’a çıktığını söyleyen Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Yıldıray Meral, şunları söyledi:

“Güzel coğrafyamızın bu güzel Kelkit Zilli Kilimi’nde usta öğreticilerimiz 28 desen üzerinde çalışıyor. Çalışmalar devam ederken Yeşilyurt köyümüzden sipariş almak üzere usta öğreticilerimizle gittiğimizde orada daha önce bölgemizde hiç çalışılmamış desen ile karşılaştık ve bunu Zilli Kilimi’mize uyarladık. 29’uncu desen olarak ilimizin plakasını da yakalamış olmaktan mutluyuz.”

“ÇOK HEYECANLANDIK”

Kelkit İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde el sanatları usta öğreticisi olan Sema Fındık ise Kelkit Zilli Kilimi’nde ilk defa böyle bir desenle karşılaştığını ve çok heyecanlandığını söyledi.

Fındık, “İstek üzerine, farklı boyutlarda bayraklar ve kilimler dokuyoruz. Daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Kelkit Zilli Kilimi’nde ilk defa karşılaştığımız bir desen geldi bize. Çok heyecanlandık sonuçta 100 yıllık bir desenden bahsediyoruz. Hiç görülmemiş bir desen. İlk ben yapmak istedim. Hocalarımızla ilk önce projelendirmesini gerçekleştirdik. Bu yeni deseni arka planda bırakmayacak bir kombine de ihtiyaç vardı. Daha sonra renk kombinini yaptık. Daha çabuk bitmesi ve ürünü erkenden görmek için heyecanlanıyorsunuz. Daha fazla örme isteği uyandırıyor. Önümüzde örnek hali var ama yeni bir deseni tekrar ortaya çıkarmak heyecanlandırıyor. Buradaki bütün arkadaşlarım da sürekli başıma gelerek hadi bitir de görelim diyordu. Sadece yeni bulunan desenin yapımı 2 buçuk hafta sürüyor” dedi.

(İHA)