Çok Satanlar, Tiyatrolar Günü’nde perde açacak
A. Tansu Taşanlar ve Oya Unustası'nın rol aldığı, yönetmenliğini Volkan Yosunlu’nun üstlendiği Çok Satanlar, fenomen dizi ‘House of Cards'ın yazarlarından Laura Eason tarafından kaleme alındı. Oyunu Türkçe’ye ise İlksen Başarır çevirdi.
DasDas'ın beğeni toplayan oyunlarından ‘Çok Satanlar', 27 Mart'ta Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında DasDas Atölye'de sahnelenecek. Oyun, çağın en büyük sorunlarından interneti, popülerliği, başarılı olmanın yollarını ve kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor.