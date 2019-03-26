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Çok Satanlar, Tiyatrolar Günü’nde perde açacak
Çok Satanlar, Tiyatrolar Günü’nde perde açacak
İki sezondur DasDas’ta oynanan ‘Çok Satanlar’, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde perde açacak.
Kültür Sanat 26 Mart 2019 - 16:45

A. Tansu Taşanlar ve Oya Unustası'nın rol aldığı, yönetmenliğini Volkan Yosunlu’nun üstlendiği Çok Satanlar, fenomen dizi ‘House of Cards'ın yazarlarından Laura Eason tarafından kaleme alındı. Oyunu Türkçe’ye ise İlksen Başarır çevirdi.

DasDas'ın beğeni toplayan oyunlarından ‘Çok Satanlar', 27 Mart'ta Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında DasDas Atölye'de sahnelenecek. Oyun, çağın en büyük sorunlarından interneti, popülerliği, başarılı olmanın yollarını ve kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor.

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