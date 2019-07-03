Çok şey nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çokşey’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Çok şey nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çokşey’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'çokşey'dir. Çokşey mi, çok şey mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çokşey’dir.

ÇOK ŞEY NE DEMEK: Şaşma anlatan bir söz.

ÇOK ŞEY NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “çokşey, çok şey” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çok şey şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

çokşey (Yanlış kullanım)

çok şey (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sanırım bu ilişkiden çok şey bekliyordu.”