Çok şey nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çokşey’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çokşey’dir.
ÇOK ŞEY NE DEMEK: Şaşma anlatan bir söz.
ÇOK ŞEY NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “çokşey, çok şey” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çok şey şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
çokşey (Yanlış kullanım)
çok şey (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sanırım bu ilişkiden çok şey bekliyordu.”