Coldplay artık albüm yapmayacak ama turneye devam edecek

Ünlü müzik grubu geçtiğimiz aylarda albüm yapmayı artık bırakacaklarını söyleyerek tüm hayranlarında şok etkisi yaratmıştı, ancak Chris Martin yaptığı yeni bir açıklamada turnelere devam edeceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Chris Martin, BBC Radio 2’de Jo Whiley ile yaptığı röportajda grubun turneye devam edeceğini söyledi. Coldplay’in paylaşımı, grubun bu yılın başlarında doğrudan 1 numaraya yükselen dokuzuncu stüdyo albümleri Music of the Spheres’i yayınlamasından iki ay sonra geldi.

Martin, “Son kaydımız 2025’te çıkacak ve bundan sonra sadece turneye çıkacağımızı düşünüyorum” dedi. Grup, ekim ayında NME’ye üç albüm daha yapmayı planladıklarını, ancak ilk kez bitiş noktası için bir tarih koyduklarını söyledi.

Ayrıca Coldplay, çevresel etkisini azalttığı bir dünya turunu duyurdu. Grup, 2016-17 dünya turuna kıyasla CO2 emisyonlarını yüzde 50 azaltma sözü verdi ve sahne şovunu güçlendirmek için neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kullanacaklarını açıkladı. Gelecek yıl ağustos ayında başlayacak olan tur, fanlar tarafından oluşturulan enerjiyi kullanmak için bir kinetik zemin, yenilenebilir malzemelerden yapılmış bir sahne, güneş panelleri, pil ve şebeke gücü gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

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