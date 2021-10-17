Coldplay müziği bırakıyor

Chris Martin, Coldplay'in üç albüm sonra müzik yapmayı bırakacağını açıkladı. Grubun solisti, kendisinin ve grup arkadaşlarının on ikinci kayıtlarından sonra müzik yapmayı bırakacaklarından emin olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir genç nesille yaptıkları iş birlikleriyle gündeme gelen Coldplay, müziği bırakacaklarına dair de sinyaller veriyordu. Sonunda grubun solisti Chris Martin tarih verdi. Martin, üç albümden sonra müziği bırakacaklarını açıkladı.

Martin verdiği röportajda birbirinden samimi açıklamalar da yaptı: 20 yıllık grup geçmişlerinde defalarca bir Bond müziği yapmaya çalıştıklarını söyleyen Martin, çalışmalarını teslim etmediklerini belirtti:

BOND FİLMLERİ İÇİN DE ÇALIŞMIŞLAR

“Yaklaşık beş Bond filmi için müzik yaptık ama dürüst olmak gerekirse çok iyi değillerdi. Ayrıca ruhsal olarak James ile aynı yolculukta olup olmadığımızı bilmiyorum.”

Son albümleri Music Of The Spheres içinde konuşan Martin şunları söyledi: “Uzak bir galakside bulunan bir dizi şarkı… Bizim uydurduğumuz şarkılar. Biraz bilimkurgu gibi görünüyor, ama aslında bir sürü aşk şarkısı.”

Grubun son albümünde dikkat çekici bir ismin de olması bekleniyor. Selena Gomez ile yeni bir parça kaydeden grubun bu parçayı albümlerine de koyması bekleniyor.

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