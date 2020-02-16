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Collection dergisi 20’nci yılını kutluyor
Collection dergisi 20’nci yılını kutluyor
Koleksiyon ve antika meraklılarının yakından takip ettiği Collection dergisi 20'nci yılını kutluyor.
Kültür Sanat 16 Şubat 2020 - 07:48

2000 yılından beri üç ayda bir yayınlanan Collection dergisi pul, para, tablo, antika, efemera gibi çeşitli koleksiyon objelerini sayfalarına taşıyor.

Collection dergisi üç ayda bir yayımlanıyor.

Derginin çatısı altında 2002 yılında seçkin koleksiyonerlerin katılımlarıyla kurulan Collection Club de şimdiye kadar yirminin üzerinde karma sergi düzenledi.

Collection dergisinin genel yayın yönetmeni Şerif Antepli

Türkiye’nin önde gelen filatelistlerinden koleksiyoner, gazeteci, yazar, yayımcı Şerif Antepli’nin yayın yönetmenliğini yaptığı dergi son olarak Milli Pul Sergisi‘nin ‘Literatür’ dalında altın madalya kazandı.

Son güncelleme: 07:55 - 16.02.2020
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