Collection dergisi 20’nci yılını kutluyor
2000 yılından beri üç ayda bir yayınlanan Collection dergisi pul, para, tablo, antika, efemera gibi çeşitli koleksiyon objelerini sayfalarına taşıyor.
Derginin çatısı altında 2002 yılında seçkin koleksiyonerlerin katılımlarıyla kurulan Collection Club de şimdiye kadar yirminin üzerinde karma sergi düzenledi.
Türkiye’nin önde gelen filatelistlerinden koleksiyoner, gazeteci, yazar, yayımcı Şerif Antepli’nin yayın yönetmenliğini yaptığı dergi son olarak Milli Pul Sergisi‘nin ‘Literatür’ dalında altın madalya kazandı.