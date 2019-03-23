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Conchita Wurst’un inanılmaz değişimi
Conchita Wurst’un inanılmaz değişimi
Eurovision'u kazanan "sakallı kadın" lakaplı Conchita Wurst, imaj değişikliğine gitti. Wurst'u görenler, tanıyamıyor.
Kültür Sanat 23 Mart 2019 - 11:42

2014’te Avusturya adına Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan  Conchita Wurst, her fırsatta “Kadın olmak istemiyorum” diye açıklama yapıyordu. İlginç görüntüsüyle magazin dünyasının gündeminden düşmeyen 30 yaşındaki şarkıcı, radikal bir karar alarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

YouTube’daki hesabını sadece Wurst yapan şarkıcı, uzun ve dalgalı saçlarından vazgeçti. Kısa saçlarını ve sakallarını da platin rengine boyattı.


Wurst’a LGBTİ bireylerin bir kısmı tepki gösterdi. Birtakım takipçileri ise kendi kararını vermekte özgür olduğunu, bu nedenle Wurst’a kızmanın gereksiz olduğunu belirtti.

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