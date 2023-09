Contemporary İstanbul ile 18’inci buluşma

Haliç'teki tarihi Tersane, bu ay kapılarını Contemporary İstanbul için açacak. Dünyanın dört bir yanındaki galerilerle koleksiyonerleri bir araya getirecek olan fuar 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Nazan DOĞANER HALICI

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Contemporary İstanbul, sanatseverleri bir kez daha çağdaş sanatla buluşturacak. 22 ülkeden 67 sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumunun katılacağı Akbank ana partnerliğindeki fuarın ön izlemesi 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

PANEL DE DÜZENLEYECEK

Fuar, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da ziyaret edilebilecek. Ayrıca yeni katılan ve İstanbul'a ilk kez gelen 21 çağdaş sanat galerisi Contemporary İstanbul katılımcıları arasında olacak. Fuara ilk kez katılacak sanat galerileri arasında 4710 Gallery, Arma Gallery, Aspan Gallery, BFM Art Center, Bogena Galerie, Karpuchina Gallery, Lazy Mike Gallery, Maze Art Group, Omelchenko Gallery, Rıdvan Kuday Gallery, The Why Not Gallery, Yvonne Hohner Contemporary yer alacak. Fuar kapsamında gerçekleşecek olan CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı ise 27 -29 Eylül'de düzenlenecek. 3 gün sürecek olan panellerde, Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde gerçekleşecek Art in Public Spaces, Art in Residency ve Simone Klein moderatörlüğünde ise; CI Photo Focus panelleri izleyicilere sunulacak.

Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu, gastronomi ile müziği bir araya getirecek. Şehrin önde gelen yeme içme mekanları günün sonunda DJ performanslarıyla birleşerek etkinliği bir sanat fuarı algısından çıkarıp; şehrin dinamizmini, kültürel çeşitliliğini ve yaratıcı enerjisini kutlayacak.

TRAFİK STRESİ YOK

Contemporary Istanbul'u ziyaret etmek isteyenler Tersane İstanbul'a deniz yoluyla ulaşabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşımı hizmeti, 26 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş'tan kalkan şehir hatlarıyla Hasköy İskelesi'ne erişim sağlayacak Tersane Istanbul'a sadece 500 metrelik bir yürüme mesafesinde bulunan Hasköy İskelesi sayesinde sanatseverler, trafik stresi yaşamadan fuara deniz yoluyla kolayca ulaşabilecek.