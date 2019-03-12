Contemporary Istanbul, yeni ekibiyle 14. edisyonuna hazırlanıyor

Bu yıl 14.'sü düzenlenecek Contemporary Istanbul, hem ekibe katılan yeni isimler hem de yeni sergi projeleriyle Eylül ayına hazırlanıyor. Contemporary Istanbul'un sanat direktörlüğünü bu yıl Anissa Touati ve Plugin sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor. Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirileceği “Recent Acquisitions I / Collectors' Stories” sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.

Sanat Direktörü olarak atanan Fransız bağımsız küratör ve sergi düzenleyicisi Anissa Touati, 12-15 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 14. Contemporary Istanbul fuarının genel estetiğini ve kavramsal vizyonunu belirlemekten sorumlu olacak. Touati, CI ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti ve “14. Contemporary Istanbul fuarında Akdenizlilik kavramı üzerinde düşünecek, geçmişten günümüze kadar Akdeniz havzasının bütünleşik doğasını keşfe çıkacağız” dedi.

‘HEYECAN DUYUYORUZ’

CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise şunları söyledi: “Anissa Touati ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Fuar alanında ilham verici ve ufuk açıcı yeni fikirlerin yer alması için çaba gösteren Contemporary Istanbul, bunun yanında kentin genelini kapsayan kültür programının sürekli zenginleştirilmesi için de çalışmayı sürdürüyor.”

CI sanat fuarı kapsamında düzenlenecek Plugin sergisinin küratörlüğünü bu yıl Esra Özkan üstleniyor. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan Plugin, uluslararası bir sanat fuarının geleneksel formatı içinde yeni medyanın farklı sunum olasılıklarını araştıran bir sergi. CI 14. yılında “Recent Acquisitions I / Collectors' Stories” sergisiyle Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirecek Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergi Türkiye'nin önde gelen koleksiyonerlerinin son dönemde satın aldıkları sanat eserlerini CI'19 fuar alanı içerisinde bir araya getirecek.