Corona günlerine özel ‘Sözsüz Günlükler’

Keman sanatçısı Önder Baloglu tarafından sunulan proje, Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Gedik Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman ve Besteci Onur Türkmen tarafından oluşturulan Danışma Kurulu'nca yürütülüyor.
8 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında 24 bestecimizin eserleri, besteleyiş stilleri ve yaşamları üzerine Gedik Sanat resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar ve canlı yayınlar gerçekleştirilecek.
Projenin son aşamasında Temmuz ayı içerisinde eserlerin kayıtları gerçekleştirilip bir tanıtım filmiyle sanatseverlere sunulacak.
Proje kapsamında 24 solo keman için minyatür besteleyen isimler şu şekilde: Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Didem Coşkunseven, Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran İnce, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Özkan Manav, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalçın Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın, Tolga Yayalar.