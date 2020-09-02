Corona kahramanlarına maskeli sergi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kalimerhaba Derneği tarafından “Corona Kahramanları Onuruna Sonsuz Şükran ve Teşekkürler” adlı sergi açıldı. Etkinlikte, 12 şair-yazar destek vererek kitaplarını imzaladı. Açılışta Doğayla Barış Şarkılarını sunan müzisyen Hakkı Çopuroğlu ve Ali Ulvi Avanoğlu ikilisi günün anlamına uygun besteleri seslendirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kalimerhaba Derneği tarafından, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde 20 sanatçının resim, karikatür ve kitapları sergisi açıldı. Etkinlikte, 12 şair-yazar destek vererek kitaplarını imzaladı. Açılışta Doğayla Barış Şarkılarını sunan müzisyen Hakkı Çopuroğlu ve Ali Ulvi Avanoğlu ikilisi günün anlamına uygun besteler seslendirdi.

Denizli'de yaşayan Yatağanlı Ressam Mehmet Selçuk'un Corona Karikatürleri Sergisinin ilgi ile izlendiği, yirmi sanatçı, üzerinde maske olan resimleri ile katılarak destek verdi.Kalimerhaba Derneği Başkanı tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Selma Sonat “Corona günlerinde farkındalık yaratarak halkı bilinçlendirmek adına düzenlediğimiz etkinliğimize katılarak destek veren tüm sanatçı ve sanatseverlere teşekkür ederim” dedi.



SUYA SABUNA DOKUN

Etkinlik açılışında Doğayla Barış Şarkılarını sunan müzisyen Hakkı Çopuroğlu ve Ali Ulvi Avanoğlu, “Suya Sabuna Dokun” şarkıları ile büyük alkış aldı. Öte yandan açılışın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde olması nedeni ile her yıl bir barış insanına verilen geleneksel “Kalimerhaba Barış Kalemi Ödülü” bu yıl karikatürist Mehmet Selçuk'a verildi.

Selçuk “Beni bundan daha fazla duygulandıran bir şey olamazdı, sadece bugünün değil, dünyada her günün barış günü olmasını diliyorum” dedi.

Sergi 5 Eylül tarihine kadar devam ederken Kalimerhaba etkinlikleri 21 Eylül'de Marmaris Belediyesi Katkıları ile Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılacak konserle sona erecek.