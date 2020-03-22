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Corona virüs günlerinde evden müze gezme keyfi
Corona virüs günlerinde evden müze gezme keyfi
Corona virüs salgını nedeniyle müzeler kapatıldı. Bazı müzeler 3D sanal turla izleyiciler için ücretsiz müze gezme zevki yaşatıyor. 
Kültür Sanat 22 Mart 2020 - 09:17

Corona virüs nedeniyle tedbirli davranıp evlerinden çıkmayan sanatseverler için İstanbul Modern müzenin kapılarını sanal ortamdan açtı. İnternet sitesini güncelleyen müze, koleksiyon ve sergilerini sanal turla izleyicilerine ulaştırdı. Müzenin son koleksiyon sergisi ‘Sanatçı ve Zamanı’ 3D sanal turla corona virüs nedeniyle evinden çıkamayan sanatseverler için keşfedilmeyi bekliyor. Corona virüs tedbirlerini uygulayıp bir süre kapatılan müzede 109 sanatçının 193 çalışması inceleme fırsatı sunuluyor. (DHA)

FOTO:DHA

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