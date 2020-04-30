Corona virüs salgınında kültür-sanat alanının ihtiyaçları

Corona virüsü salgını kültür-sanat faaliyetlerini de oldukça derinden etkiledi. Sinema ve tiyatro salonları kapandı. Konserler iptal oldu. Sergiler ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, alana dair bir politika metni yayınladı. “Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları” başlıklı metin dünyada ve Türkiye’de kültür ve sanat alanına dair neler yapıldığına, neler yapılması gerektiğine dair veriler içeriyor.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık, hem bu metni hem de kültür-sanat alanının durumunu Sözcü TV’ye anlattı…