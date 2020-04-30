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Corona virüs salgınında kültür-sanat alanının ihtiyaçları
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık, corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren kültür-sanat alanının ayakta durabilmesi için neler yapılabileceğini anlattı...
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 30 Nisan 2020 - 17:15

Corona virüsü salgını kültür-sanat faaliyetlerini de oldukça derinden etkiledi. Sinema ve tiyatro salonları kapandı. Konserler iptal oldu. Sergiler ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, alana dair bir politika metni yayınladı. “Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları” başlıklı metin dünyada ve Türkiye’de kültür ve sanat alanına dair neler yapıldığına, neler yapılması gerektiğine dair veriler içeriyor.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık, hem bu metni hem de kültür-sanat alanının durumunu Sözcü TV’ye anlattı…

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